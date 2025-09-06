जी-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप भेजेंग पुतिन और जिनपिंग को न्यौता

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले साल जी-20 का शिखर सम्मेलन अमेरिका में होना है। यह सम्मेलन राष्ट्रपति ट्रंप के फ्लोरिडा के डोरल गोल्फ रिसॉर्ट में आयोजित होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में पहली बार जी- 20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस​के लिए वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्यौता भेजेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहें, तो वह 2026 में मियामी में होने वाले जी- 20 शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करेंगे। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे 2026 में मियामी में होने वाले जी- 20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश चाहते है तो वह पर्यवेक्षक के रूप में आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे पर्यवेक्षक बनना चाहेंगे या नहीं। ट्रंप ने कहा कि अगले साल अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाएगा और लगभग 20 साल बाद पहली बार जी- 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन फ्लोरिडा के डोरल गोल्फ रिसॉर्ट में होगा, जो ट्रंप की संपत्ति है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2020 के जी- 7 शिखर सम्मेलन को भी उसी जगह आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था।

ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि वह 2026 में मियामी के अपने डोरल गोल्फ क्लब में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। लेकिन, आलोचकों ने उन पर अपने राष्ट्रपति पद से निजी लाभ कमाने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि यह अच्छा हो। रूस और चीन दोनों जी20 के सदस्य हैं। हालांकि, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2023 में नई दिल्ली और 2024 में रियो डी जनेरियो में हुए जी- 20 सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया और इसके बजाए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा।