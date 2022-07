Presidential Election 2022 : यशवंत सिन्हा बोले- राष्ट्रपति चुनाव दो उम्मीदवारों नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की है लड़ाई

नई दिल्ली। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयान बाजी का दौर तेज हो गया है। इसी बीच विपक्ष की ओर से उतारे गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों से चुनाव में उन्हें वोट देने की अंतिम अपील की है।

एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मैदान में उतारे गए यशवंत सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच में नहीं है, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है।

My appeal to all members of the electoral college ahead of the Presidential election tomorrow. pic.twitter.com/27JVgwC8ZN

