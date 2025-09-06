ट्रंप बोले- मोदी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे, इस बयान पर प्रधानमंत्री ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

Modi-Trump Friendship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए मनमाने टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बदस्तूर जारी है। ऐसे में भारत ने चीन से रिश्ते सुधारने और रूस से दोस्ती मजबूत करने का फैसला किया। जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले भारत और रूस को खोने वाला सोशल मीडिया पोस्ट किया था। अब उन्होंने पलटी मारते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और वह हमेशा दोस्त रहेंगे। उनके इस बयान पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आयी है।

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं… भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।” राष्ट्रपति ट्रम्प से जब “भारत को खोने” संबंधी उनके ट्रुथ सोशल पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खोया है।’ ट्रंप ने आगे कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, मेरी (भारतीय प्रधानमंत्री) मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है, वह कुछ महीने पहले यहां आए थे, हम रोज गार्डन गए थे।’

दूसरी तरफ, पीएम मोदी ने ट्रंप के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम गहराई से सराहना करते हैं तथा उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।’

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा था, “ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है।” ट्रंप ने शुक्रवार, 5 सितंबर की सुबह तीनों देशों के नेताओं की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो!”