VIDEO: Nia Sharma पर चलते शो में भड़के Prince Narula, कहा- तुम मर्दों को जीने तो नहीं देती...

नई दिल्ली: टीवी फेमस गेम शो ‘लेडीज वर्सेज जेंटलमैन’ (Ladies vs Gentleman) का दूसरा सीजन इन दिनों सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। बात करें पहले सीजन की तो ठीक वैसे ही दूसरे सीजन का जादू भी चल पड़ा है। इस शो के नए एपिसोड में निया शर्मा (Nia Sharma) और प्रिंस नरूला (Prince Narula) के बीच जमकर बहस होने वाली है।

हाल ही में मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का एक धमाकेदार प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में निया शर्मा की बातों को सुनकर प्रिंस नरूला तुरंत भड़क जाते हैं। आप देख सकते हैं सामने आए इस प्रोमो में दो पैनलिस्टों की टीम से पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अपनी उपलब्धियों पर ज्यादा घमंड होता है? इस पर निया शर्मा जवाब देते हुए कहती हैं, ‘जब मर्द कुछ करते हैं तो उसे हाईलाइट करते हैं।’

Guys: I'm the best! I'm the best! I'm the best! 😎​

Girls: No, you're not the best!🙄​

​

Watch the grand face-off between @princenarula88 and @iamkamyapunjabi in this episode of #LadiesVsGentlemen Season 2, streaming for FREE on your #FlipkartApp.​@Theniasharma @vishalsingh713 pic.twitter.com/vyqItxPPuo

— Flipkart Video (@FlipkartVideo) November 1, 2021