World Leaders से Priyanka Chopra ने मांगी यूक्रेन रिफ्यूजियों के लिए मदद, VIDEO शेयर कर बोली- ढाई मिलियन बच्चे खो गए…

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) उन हसीनाओं में से हैं जो देश हो या विदेश जब भी कहीं सकंट आता है मदद से कभी पीछे नहीं हटतीं। इस बार प्रियंका चोपड़ा ने ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन से आए रिफ्यूजियों के लिए मदद की गुहार (Request for help for refugees from Ukraine in Eastern Europe) लगाई है।