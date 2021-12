Miss Universe 2021: हरनाज इंडिया को दिलाया तीसरा ताज तो Priyanka Chopra ने खास अंदाज में कही ये बात

Miss Universe 2021: देश की बेटी हरनाज कौर संधू (harnaaz kaur sandhu) ने 70 से अधिक प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए मिस यूनिवर्स 2021 (miss universe 2021) का टाइटल अपने नाम किया है। बता दें कि 21 साल की हरनाज ने पूरे 21 साल बाद यह खिताब भारत वापस लाया है। इससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। बता दें कि भारत अब तक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता तीन बार जीत चुका है।

प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता ने हरनाज को इस खास अंदाज में दी बधाई

सोशल मीडिया पर आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी हरनाज संधू को जमकर बधाई दे रहे हैं। ट्विटर पर #HarnaazSandhu और #MissUniverse2021 टॉप ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस मौके पर मिस वर्ल्ड रह चुकीं प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता ने भी एक अलग अंदाज में विश किया है। प्रियंका ने अपने इंस्टा स्टोरी पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ‘और ये नई मिस यूनिवर्स 2021, मिस इंडिया हैं… हरनाज संधू आपको 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का क्राउन इंडिया लाने के लिए बधाई।”

तो वहीं लारा दत्ता ने लिखा … ”मुबारक को हरनाज संधू, हमारे क्लब में आपका स्वागत है। हमने करीब 21 साल इस दिन का इंतजार किया है। आपने हम सभी को गर्व महसूस करवाया है, आपके सपने पूरे हुए। इनके अलावा करीना कपूर खान, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी सहीत बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने बधाईयां दी हैं।

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021