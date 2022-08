Priyanka Gandhi Vadra फिर हुई कोराना पॉजिटिव, सभी प्रोटोकॉल का कर रही हैं पालन

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) फिर से कोरोना संक्रमित (Corana Positive) हो गई हैं। इसकी जानकारी उन्होंने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Test Report Positive) आई है। वह आइसोलेशन (Isolation) में हैं और सभी प्रोटोकॉल (Protocols) का ध्यान रख रही हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को दूसरी बार कोरोना हुआ है। इससे पहले भी तीन जून को प्रियंका गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कोरोना की चपेट में आ गईं थीं।

Tested positive for covid (again!) today. Will be isolating at home and following all protocols.

