प्रो. नरेन्द्र प्रताप सिंह बांदा कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल (Uttar Pradesh Governor and Chancellor Anandiben Patel) ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के निदेशक प्रोफेसर नरेन्द्र प्रताप सिंह (Pro. Narendra Pratap Singh) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए बांदा कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (Banda Agricultural and Technological University) का कुलपति नियुक्त किया है। यह जानकारी मंगलवार को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता (Additional Chief Secretary to Governor Mahesh Kumar Gupta) ने दी है।