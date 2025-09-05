शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ के फ्रॉड केस में लुकआउट सर्कुलर जारी

Mumbai: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों के खिलाफ अब मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है, जोकि 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी केस से जुड़ा है। इस मामले में अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब इस सेलिब्रिटी दंपति के यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है। फर्म के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

दरअसल, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर अपनी बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निवेश सौदे से जुड़े एक मामले में व्यवसायी दीपक कोठारी से लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कोठारी ने आरोप लगाया था कि साल 2015 से 2023 के बीच, दंपति ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे 60 करोड़ रुपये लिए, लेकिन उसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर यह पैसा ऋण के रूप में लिया था, लेकिन बाद में कर बचत का हवाला देते हुए इसे निवेश के रूप में दिखाया।

व्यवसायी का दावा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पैसा एक निश्चित समय के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें लिखित में व्यक्तिगत गारंटी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर, उन्होंने फर्म के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कोठारी ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का केस भी चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई थी।

हालांकि, शिल्पा शेट्टी और उनकेपति राज कुंद्रा ने आरोपों से इनकार किया था और इसे निराधार तथा दुर्भावनापूर्ण मामला बताया था जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना था।