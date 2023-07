‘Project K’ first look release: बिखरे बाल आंखों में फ़िक्र लिए दीपिका की अपकमिंग फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ फर्स्ट लुक रिलीज

‘Project K’ first look release: अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का लुक आखिरकार जारी किया गया। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है और कई कारणों से हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चित भारतीय फिल्म बन गई है।

आपको बता दें , सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के आइकोनिक एच हॉल में अपने ग्रैंड डेब्यू करने के लिए तैयार ‘प्रोजेक्ट के’ में इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सितारे शामिल हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी शामिल हैं।

‘प्रोजेक्ट के’ से दीपिका के ऑफिशियल फर्स्ट लुक ने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। दीपिका एक लबादा पहने हुए हैं और किसी चीज को ध्यान से देखती हुई नजर आ रही हैं। पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मेकर्स वैजयंती मूवीज ने लिखा, “बेहतर कल के लिए एक उम्मीद जगी है। यह प्रोजेक्ट के से दीपिका पादुकोण हैं।”

A hope comes to light, for a better tomorrow.

This is @DeepikaPadukone from #ProjectK.

First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).

To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/AEDNZ3ni5Q#Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/XG4qUByEHv

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 17, 2023