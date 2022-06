Prophet Controversy : पाकिस्तानी मूल का पत्रकार बोला- BJP और नुपुर शर्मा पर हमले बंद करो, तकलीफ है तो हटा दो हदीस से वो बात

नई दिल्ली। पैगम्बर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को पाकिस्तान के एक पत्रकार का समर्थन मिला है।पाकिस्तानी मूल के पत्रकार तहा सिद्दीकी ने नुपुर के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘नुपुर शर्मा और भाजपा पर हमला करने की बजाय हदीस की पुष्टि क्यों नहीं करते?

उन्होंने कहा कि इसके लिए मुस्लिम नेताओं को आगे आना चाहिए और अगर ये गलत है तो इसे तुरंत बुखारी से हटा देना चाहिए। जिससे कोई भी मजाक नहीं बना पाएगा।’ बता दें कि तहा न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, अलजजीरा और फ्रांस-24 जैसे मीडिया हाउस के लिए लिखते हैं।

Pls read this for the background context about the Hadiths from Bokhari and Muslim : https://t.co/g0SLAYIyTP

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) June 7, 2022