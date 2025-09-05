  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Prostitution Racket : मुबंई पुलिस ने एक्ट्रेस को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में किया गिरफ्तार, ऐसे आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा

Prostitution Racket : मुबंई पुलिस ने एक्ट्रेस को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में किया गिरफ्तार, ऐसे आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा

मुंबई (Mumbai) के काशीमिरा पुलिस थाना (Kashimira Police Station) क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर वेश्यावृत्ति रैकेट (Prostitution Racket) का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 41 वर्षीय अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दास (Actress  Anushka Moni Mohan Das) को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। मुंबई (Mumbai) के काशीमिरा पुलिस थाना (Kashimira Police Station) क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर वेश्यावृत्ति रैकेट (Prostitution Racket) का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 41 वर्षीय अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दास (Actress  Anushka Moni Mohan Das) को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने। साथ ही महत्वाकांक्षी महिला कलाकारों को इस अवैध धंधे में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान दो टीवी सीरियल (TV Serial) और बंगाली फिल्मों (Bengali Films) में काम कर चुकी महिला कलाकारों को भी मुक्त कराया गया है।

पढ़ें :- Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश , कहा 'फिल्म में कोई ........

जाल बिछाकर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने दो नकली ग्राहक (डिकॉय) तैयार किए थे। आरोपियों ने ग्राहकों को मुंबई–अहमदाबाद हाईवे (Mumbai–Ahmedabad Highway) के पास काशीमिरा स्थित एक मॉल में बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को रंगेहाथ पैसे लेते हुए पकड़ा और तुरंत हिरासत में ले लिया।

दो महिला कलाकार कराया मुक्त

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल (Assistant Commissioner of Police, Mira-Bhayander, Vasai-Virar Police, Madan Ballal) ने बताया कि पुलिस ने जिन दो महिला कलाकारों को मुक्त कराया है, वे टीवी सीरियल और बंगाली फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। दोनों को आश्रय गृह में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पढ़ें :- रेप मामले में टीवी अभिनेता को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार, जानिए कौन हैं वो …

एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास गिरफ्तार

गिरफ्तार अभिनेत्री का नाम अनुष्का मोनी मोहन दास (उम्र 41 वर्ष) है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) (मानव तस्करी से संबंधित) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट के पीछे के अन्य लोगों, दलालों और नेटवर्क की जांच की जा रही है।

हाई प्रोफाइल कस्टम के लिए चल रहा था रैकेट

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कि यह रैकेट हाई-प्रोफाइल ग्राहकों के लिए चलाया जा रहा था। आरोपी अभिनेत्री बिचौलिए की भूमिका निभा रही थी। उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पढ़ें :- भाग्यश्री को एयरपोर्ट पर देखते ही फोटोज क्लिक करने लगे पैप्स, अभिनेत्री बोलीं- पंजाब में क्या हो रहा है, पहले वो सब देखो
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश , कहा 'फिल्म में कोई ........

Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश ,...

Prostitution Racket : मुबंई पुलिस ने एक्ट्रेस को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में किया गिरफ्तार, ऐसे आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा

Prostitution Racket : मुबंई पुलिस ने एक्ट्रेस को सेक्स रैकेट चलाने के...

रेप मामले में टीवी अभिनेता को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार, जानिए कौन हैं वो …

रेप मामले में टीवी अभिनेता को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार,...

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट के मुंह से निकला खून

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट...

Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के घर में बड़े बदलाव!

Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के...

Baaghi 4: 'बागी 4' तो ट्रेलर है! टाइगर श्रॉफ की ये 5 अपकमिंग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल

Baaghi 4: 'बागी 4' तो ट्रेलर है! टाइगर श्रॉफ की ये 5...