नई दिल्ली: 14 फरवरी आज के दिन हुए पुलवामा अटैक के चलते आज ब्लैक डे के तौर पर दर्ज हो चुका है। भले ही लोग इस दिन को वैलेनटाइन डे रूप मे मनाते हो लेकिन आज पुलवामा शहीदों की दूसरी बरसी का दिन हैं। इस दुर्घटना के जख्म आज तक नहीं भरे।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस पर हमला किया। जिसमे भारत के 40 सापूतों ने अपनी जान गवन दी।

पाकिस्तान की कायराना हरकत बताया गया। ये रोष आज भी जारी है। इस घटना को याद कर लोग आज भी भावुक होते हैं और 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया करते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी इन शहीदों को याद किया है और विनम्र श्रद्धांजलि दी है।

Remembering our bravehearts of #PulwamaAttack, we will always remain indebted for your supreme sacrifice 🙏🏻 pic.twitter.com/WLGQ1QJqIX

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 14, 2021