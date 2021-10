Puneeth Rajkumar passes away: Puneeth Rajkumar का निधन, क्रिकेटर Venkatesh Prasad ने ट्वीट कर दी जानकारी

Puneeth Rajkumar passes away : कन्नड़ सुपर स्टार ‘पावर स्टार’ कहे जाने वाले एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) का शुक्रवार को निधन हो गया। हर्ट अटैक आने के बाद उन्हें बेंग्लुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि पहले उन्हें सीने में दर्द उठा, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि हर्ट अटैक बताया जा रहा है

आपको बता दें, पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) के निधन की जानकारी क्रिकेटर Venkatesh Prasad ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। एक्टर ने 46 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है. उनके निधन के बाद राज्य छुट्टी की घोषणा भी की गई है।

Extremely sad to know of the passing away of our dear #PuneethRajkumar . My heartfelt condolences to his family, friends and fans. I request his fans to maintain calm and pray for his Sadgati in this excruciating time for the family. Om Shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/T3WsUnBS7n

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) October 29, 2021