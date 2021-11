Punjab and Sind Bank Recruitment 2021: IT और Risk Manager के पदों पर होगी भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो जल्द करें अप्लाई

Punjab and Sind Bank Recruitment 2021: बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देशभर में पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) ने बंपर वैकेंसी निकाली है। पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रिस्क मैनेजर (Risk Manager) और आईटी मैनेजर (IT Manager) के 40 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए उम्मीदवार 28 नवंबर तक आवेदन कर सकता है।

शैक्षणिक योग्यता

रिस्क मैनेजर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या फिर एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। IT मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

पंजाब एंड सिंध बैंक के अनुसार, रिस्क मैनेजर पद के लिए उम्मीदवारों मैथमेटिक्स/ स्टैटिक्स/ इकोनॉमिक्स/ रिस्क मैनेजमेंट में न्यूनतम 60 % अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर एमबीए इन फाइनेंस/ बैंकिंग/ रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंस/ बैंकिंग/ रिस्क मैनेजमेंट में कम से कम 60 % अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। IT मैनेजर के लिए कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर टेक्नोलॉजी/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस एवं टेक्नोलॉजी/ ईसीई या कम से कम 60% अंकों के साथ MCA होना चाहिए।

उम्र सीमा

रिस्क मैनेजर पद के लिए कम से कम 30 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए। IT मैनेजर के लिए उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको नीचे की तरफ रिक्रूटमेंट का लिंक दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। SC/ST/PWBD उम्मीदवार को फॉर्म भरते हुए आवेदन शुल्क के तौर पर 177 रुपए जमा करने होंगे, जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 1003 रुपए शुल्क देना होगा।

कैसे करें आवेदन ?

पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध ‘रिक्रूटमेंट’ टैब पर क्लिक करें।

आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के तहत SMGS-IV और MMGS-III और IT प्रबंधकों में MMGS-III और MMGS-II में रिस्क मैनेजर के पदों के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना पर क्लिक करें।

अपने सभी विवरण दर्ज करें और आवेदन को आगे बढ़ाएं।

अपने दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट लें।

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https:///https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/recruitment क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही इस लिंक पर https://ibpsonline.ibps.in/psbcsionov21 क्लिक कर सीधे आवेदन भी कर सकते हैं।