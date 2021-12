Punjab Assembly Election 2022 : आम आदमी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी

Punjab Assembly Election 2022: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (Punjab Assembly Election 2022) के लिए पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (First List of 30 Candidates) जारी कर दी है।

PUNJAB IS READY FOR CHANGE!

Here is our Second List of Candidates for the upcoming 2022 Punjab Assembly Elections: pic.twitter.com/aiU3Se3R6L

— AAP (@AamAadmiParty) December 10, 2021