Punjab Breaking: सिद्धू बोले-समझौता करने से आदमी का चरित्र खत्म हो जाता है, कैप्टन ने कहा-वह स्थिर व्यक्ति नहीं है

Punjab Breaking: पंजाब कांग्रेस में बीते कुछ दिनों से उठापटक चल रही है। पार्टी में हर दिन नए सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पंजाब (Punjab) कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि, एक आदमी के चरित्र का पतन समझौता करने से व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब की जनता के कल्याण के एजेंडा से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं।

इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। उधर, कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) ने इस पर अपनी पहली प्रति​क्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा था…वह स्थिर व्यक्ति नहीं है और पंजाब के सीमावर्ती राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है।

I told you so…he is not a stable man and not fit for the border state of punjab.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 28, 2021