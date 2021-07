पंजाब: ताजपोशी के बाद तल्ख हुए सिद्धू के तेवर, जानिए क्रिकेटर से कैसे हुई राजनीति में एंट्री

अमृतसर। नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष (Punjab Congress President) के पद पर ताजपोशी हो गई है। उन्होंने शुक्रवार कैप्टन अमरिंदर (Captain Amarinder) सिंह की मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) की कमान संभालने के बाद सिद्धू के तेवर काफी तल्ख थे। उन्होंने इस मौके पर किसान आंदोलन से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर ​केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला।

इसके साथ ही उन्होंने कहा पंजाब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज से प्रधान बन गया है। वहीं, इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भी अपने संबोधन में सिद्धू से चल रहे विवाद को खत्म करने का इशारा किया। बता दें कि, ताजपोशी से पहले सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात चाय पार्टी के दौरान हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और सिद्धू ने पैर छुकर कैप्टन से आशीर्वाद भी लिया।

