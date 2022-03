Punjab Election Results: नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई, कहीं ये बातें....

Punjab Election Results: पंजाब विधानसभा चुनाव के रूझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का यहां सुपड़ा साफ हो गया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने जो फैसला लिया है वह स्वीकार है।

सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी दी है। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा है कि,’लोगों की आवाज भगवान की आवाज होती है। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। पंजाब के लोगों का फैसला सर आंखों पर। आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई।’

The voice of the people is the voice of God …. Humbly accept the mandate of the people of Punjab …. Congratulations to Aap !!!

