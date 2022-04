पंजाब चीफ सेक्रेटरी की केजरीवाल से मीटिंग पर भड़का विपक्ष, बोला-सूबे को मिली ‘Remote Control’ सरकार

चंडीगढ़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में पंजाब के मुख्य सचिव (Punjab Chief Secretary) और पंजाब बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) नेतृत्व वाली सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। जब केजरीवाल अधिकारियों संग बैठक कर रहे थे, तब पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) वहां मौजूद नहीं थे। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab Chief Minister) भगवंत मान (Bhagwant Mann) दोपहर तीन बजे केजरीवाल से मुलाक़ात करेंगे।

निशाने पर आए मान

विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब चलाने का आरोप लगाया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा (Punjab Pradesh Congress President Amarinder Singh Raja) , पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Former State Congress President Navjot Singh Sidhu) , भाजपा के मनजिंदर सिरसा और अकाली दल के दलजीत चीमा (Manjinder Sirsa of BJP and Daljit Cheema of Akali Dal) ने ट्वीट कर आप सरकार पर निशाना साधा है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा (Punjab Pradesh Congress President Amarinder Singh Raja) ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि क्या पंजाब के ‘वरिष्ठ अधिकारी’ क्या अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) साहिब के दरबार में हाजरी लगायेंगे? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सिर्फ़ नाममात्र के मुखिया हैं? इसे कहते हैं ‘Reebok’ दिखा कर ‘Reebuk’ पकड़ाना!

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Former State Congress President Navjot Singh Sidhu) ने ट्वीट किया कि चलने दो आंधियाँ हकीकत की, न जाने कौन से झोंके से बहरूपियों के मुखौटे उड़ जाएं। पंजाब के आईएएस अधिकारियों को सीएम भगवंत मान की गैर हाजिरी में अरविंद केजरीवाल ने तलब किया है। यह डिफैक्टो सीएम और दिल्ली रिमोट कंट्रोल को उजागर करता है। यह संघवाद का स्पष्ट उल्लंघन, पंजाबी गौरव का अपमान है। दोनों को सफाई देनी चाहिए।

इस मामले में दिल्ली या पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने बीते सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) से मुलाकात की है।