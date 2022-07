पीवी सिंधु ने रचा इतिहास: सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता, फाइनल में चीन की वांग झी को हराया

नई दिल्ली। पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने सिंगापुर ओपन सुपर-500 बैडमिंटन टूर्नामेंट (Singapore Open 2022) का खिताब जीत लिया है। फाइनल में पीवी सिंधू ने चीन की वांग झी को हराया है। उन्होंने ये मुकाबला 21-9, 11-21 और 21-15 से जीता है। पीवी सिंधु ने इस साल यह पहला सुपर—500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है।

इससे पहले उन्होंने दो सुपर-300 टूर्नामेंट सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का खिताब जीता था। बता दें कि, पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में चीन की वांग झी (Wang Zhi Yi) से कड़ी टक्कर मिली। चीन की खिलाड़ी ने पहले गम में शानदार शुरुआत की थी और लगातार 2 अंक हासिल किए थे। हालांकि, इसके बाद सिंधु ने नेट पर शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और लगातार 13 अंक हासिल किए। फिर सिंधु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहला गेम आसानी से 21-9 से जीत लिया।

All Hail the CHAMPION!! @Pvsindhu1 🇮🇳 ✨#Sindhu 🇮🇳 clinches her 1️⃣st ever #SingaporeOpen title! 🏆 after putting a brilliant performance in the deciding 3rd game 21-9, 11-21, 21-15 to defeat #WangZhi 🇨🇳

Absolutely amazing 💯 for Sindhu as this marks her 3️⃣rd Title in 2022🤩 pic.twitter.com/n97YElTGPO

