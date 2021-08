ढोल नगाड़े के साथ भारत में हुआ PV Sindhu का स्वागत, कहा- अब PM modi के साथ Ice Cream खाएंगी

PV Sindhu news: पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी बैडमिंटन स्टार (badminton star) पीवी सिंधु (PV Sindhu) टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में मेडल जीतने के बाद मंगलवार को भारत लौंटी।

पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने दिल्ली हवाईअड्डे (Delhi Airport) पर मीडिया को बताया मैं इस कामयाबी से बहुत खुश हूं। देश का नाम रोशन करने को लेकर मैं बहुत गौरवान्वित (proud) महसूस कर रही हूं। इतना ही नहीं उन्होने ये भी कहा कि लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बेहद उत्साहित हूं। लोगों का धन्यवाद।

उन्होंने कहा कि वो मेडल जीत कर आईं है। इसलिए अब वो प्रधानमंत्री मोदी (PM modi) के साथ आइसक्रीम खाएंगी। सिंधू का दिल्ली हवाईअड्डे पर ढोल नगाड़े के साथ विशाल स्वागत किया गया।

🗣️ "I'm very happy and excited "

🤩 Watch first reaction of @Pvsindhu1 after receiving a warm welcome upon her arrival from @Tokyo2020 👇#SmashedForTheGlory #Badminton #Tokyo2020 #Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/ZmOXDlmGrM

— BAI Media (@BAI_Media) August 3, 2021