International media पर फूटा पंगा क्वीन का गुस्सा, कहा- ‘तुम्हें अक्ल ही नहीं है’

नई दिल्ली: कंगना रनौत को आए दिन भड़कते हुए देखा जाता है। वह गुस्सा करने में जरा भी पीछे नहीं है। अपने मन की भड़ास वह बड़ी आसानी से निकाल देती हैं। आपने देखा ही होगा आए दिन सोशल मीडिया पर कंगना कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट करके अपना गुस्सा निकालती रहती हैं।

इस समय कोरोना महामारी से भारत कैसे निपट रहा है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया जो लिख रहा है उससे कंगना नाराज है और अब उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। बीते शुक्रवार दोपहर उन्होंने अपने घर से एक वीडियो शेयर किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में वह काफी गुस्से में दिख रही हैं।

आप देख सकते हैं वीडियो में उन्होंने अथॉरिटीज से दरख्वास्त की है कि भारत सरकार की आलोचना करने वालों पर ऐक्शन लें। वीडियो में कंगना ने कहा है, ”किसी भी मुसीबत के समय दूसरे देश भारत को टारगेट करने लगते हैं। भारत को ऐसे दिखाया जाता है जैसे लोग बंदर से अभी इंसान बने हैं। चार गोरों के सिवाय जब तक वो आकर तुमको गुलाम नहीं बनाएंगे तब तक तुमको पता ही नहीं होगा कि कैसे उठना बैठना खाना है।

Please watch warning to all those who are going to their foreign daddies to cry about India…. your time is up .. pic.twitter.com/pW1lwzip8R

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 30, 2021