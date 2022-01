आर अश्विन ने बताया इस युवा खिलाड़ी पर बरसेंगे आईपीएल की निलामी में पैसे, जानें कौन

नई दिल्ली। अगले महीने में आईपीएल(IPL 2022) के अगले सत्र के लिए खिलाड़ियों की निलामी होनी है। ऐसे में किस खिलाड़ी पर कितनी बोली लगेगी कौन खिलाड़ी महंगा बिकेगा किसे खरीदार मिलेंगे ही नहीं इन सवालों पर कोई ना कोई क्रिकेट विशेषज्ञ अपनी राय रख रहा है। अंडर 19 क्रिकेट विश्वकप खेला जा रहा है। इस विश्वकप में भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि उनको भी खरीदार मिलेंगे।

ऐसे में क्या किसी अंडर 19(Under 19) के क्रिकेटर को खरीदार मिलेंगे और यदि मिलेंगे भी तो वो कौन खिलाड़ी होगा जिस पर पैसे बरसेंगे उन पर प्रकाश डाला है भारत के स्पिनर आर अश्विन ने। भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी प्रभावित दिखे हैं। उन्होंने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर राजवर्धन हंगरगेकर की जमकर तारीफ की है।

The U19 World Cup is going in full swing & India's U19 boys have been doing a great job. With the IPL Auctions just a couple of weeks back, what better time for the boys to showcase their talents? @ashwinravi99 comes up with a special episode about India U19 players. pic.twitter.com/QUUgNSWYXn

— Crikipidea (@crikipidea) January 29, 2022