Chess World Cup 2023: हारकर भी प्रज्ञानंदा ने जीता सबका दिल, पैसों की हुई बारिश, जानिए कितनी मिली धनराशि

Chess World Cup 2023, R. Praggnanandha: चेस वर्ल्ड कप 2023 (Chess World Cup 2023) के फाइनल मुकाबले में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदा (R. Praggnanandha) को हराकर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने खिताब पर कब्जा किया। मैग्नस कार्लसन के साथ शुरुआती 2 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म होने के बाद रिजल्ट टाईब्रेकर के जरिए घोषित किया गया, जिसमें प्रज्ञानंदा को दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, हार के बावजूद प्रज्ञानंदा ने सबका दिल जीत लिया। वह भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसने फिडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला है।

ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदा (R. Praggnanandha) के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने एक्स अकाउंट से उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘हमें फिडे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रग्गनानंद पर गर्व है! उन्होंने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में दुर्जेय मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. उन्हें आगामी टूर्नामेंटों के लिए शुभकामनाएं।’

We are proud of Praggnanandhaa for his remarkable performance at the FIDE World Cup! He showcased his exceptional skills and gave a tough fight to the formidable Magnus Carlsen in the finals. This is no small feat. Wishing him the very best for his upcoming tournaments. pic.twitter.com/KXYcFRGYTO

