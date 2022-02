‘Radhe Shyam’ release date का हुआ खुलासा, 5 भाषाओं में होगी रिलीज

Bollywood news: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे श्याम’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी हैं। जो फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इंतज़ार कर रहें हैं उनको बता दें ये मूवी 11 मार्च 2022 को (Radhe Shyam Release Date) रिलीज होने जा रही है।

आपको बता दें, प्रभास और पूजा हेगड़े की ये फिल्म (Radhe Shyam release in 5 Languages) 5 भाषाओं में रिलीज होनी है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगू, तमिल और हिंदी में फिल्म थिएटर्स पर दिखाई जाएगी।

PRABHAS: 'RADHE SHYAM' NEW RELEASE DATE… #RadheShyam – starring #Prabhas and #PoojaHegde – gets a new release date: 11 March 2022… In #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Kannada and #Malayalam. pic.twitter.com/hqZ3mlqt2b

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2022