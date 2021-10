राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का मुख्य कोच बनना तय, जानें कितनी होगी सैलरी?

राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी (एनसीए) के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का मुख्य कोच बनना तय माना जा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने उन्हें इस रोल के लिए मना लिया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से बातचीत के बाद द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच का रोल निभाने को तैयार हो गए है। इसके बाद ही उन्होंने यह आवेदन किया है।