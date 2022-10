राहुल गांधी ने पीएम मोदी मांगा जवाब बोले-35 साल की सबसे अधिक महंगाई, 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है?

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही कहा कि उन्हें इन मुद्दों पर जवाब देना ही होगा।

Why is inflation at a 35-year HIGH?

Why is unemployment at a 45-year HIGH?

Why are ‘Parathas’ being taxed at 18% GST?

Why are farm tractors being taxed at 12% GST?#BharatJodoYatra will keep asking you these questions and more, Prime Minister.

You will have to answer. pic.twitter.com/jj9HxeN0N7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2022