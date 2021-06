राहुल गांधी जनता से पूछा- मोदी सरकार का झूठ और खोखले नारों का सीक्रेट मंत्रालय बताएं?

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। बेरोजगारी से लेकर कोरोना वायरस, लगभग हर मुद्दे पर वह सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। रविवार को उन्होंने ट्विटर पर पूछा कि भारत सरकार का झूठ और खोखले नारों का सीक्रेट मंत्रालय कौन सा है? बता दें कि इस ट्वीट में राहुल ने अपनी बातों में साफ-साफ ये नहीं बताया कि वह किस मंत्रालय की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय का ज़िक्र कर रहे हैं।

– Which is GOI’s most efficient ministry?

– The secret Ministry for Lies & Empty slogans

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 13, 2021