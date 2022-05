चीन के पैंगोंग पर दूसरे पुल निर्माण की खबरों पर राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा-पीएम को देश की रक्षा करनी चाहिए

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi government) पर हमला बोला है। पैंगोंग झील के निकट चीन द्वारा पुल निर्माण कराए जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस नेता ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने भारत सरकार की प्रतिक्रिया को विरोधाभासी करार दिया है। इसके साथ ही कहा कि इस तरह की बयान से कुछ नहीं होने वाला है।

साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। शुक्रवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा है कि, ‘चीन ने पैंगोंग पर पहला पुल बनाया, भारत सरकार: हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चीन ने पैंगोंग पर दूसरा पुल बनाया भारत सरकार: हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता गैर-परक्राम्य है। एक डरपोक और विनम्र प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। पीएम को देश की रक्षा करनी चाहिए।’

China builds 1st bridge on Pangong

GOI: We are monitoring the situation.

China builds 2nd bridge on Pangong

GOI: We are monitoring the situation.

India’s National security & territorial integrity is non-negotiable. A timid & docile response won’t do. PM must defend the Nation.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2022