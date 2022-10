एलन मस्क को राहुल गांधी ने खास अंदाज में दी बधाई, कहा-उम्मीद है विपक्ष की आवाज को Twitter पर दबाया नहीं जाएगा

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) अब ट्विटर के प्रमुख हो गए हैं। इसको लेकर उनको दुनियाभर से बधाई आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर एलन मस्क (Elon Musk) को बधाई दी है। साथ ही उम्मीद जताई है कि, अब टि्वटर हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें अकाउंट मैनिपुलेशन का आंकड़ा शेयर किया गया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘बधाई हो एलन मस्क। उम्मीद करता हूं अब टि्वटर हेट स्पीच के खिलाफ काम करेगा। साथ ही सख्ती से फैक्ट चेक भी किया जाएगा। इसके आगे राहुल (Rahul Gandhi) ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब भारत में सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को टि्वटर पर दबाया नहीं जाएगा।’

Congrats @elonmusk.

I hope @Twitter will now act against hate speech, fact check more robustly, and will no longer stifle the opposition’s voice in India due to government pressure. pic.twitter.com/j2unZeYYj6

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2022