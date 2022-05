Rahul Gandhi in London: भाजपा और आरएसएस पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा-चारों तरफ छिड़क रखा है ‘केरोसिन’

Rahul Gandhi in London: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शामिल हुए। शुक्रवार को उन्होंने एक साक्षात्कार भी दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा (BJP) और आरएसएस (RSS) पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस (Congress) के हार की वजह भी बताई। साथ ही कहा कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है।

भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है जो लोग, समुदायों, राज्यों और धर्मों को एक साथ लाती है। उन्होंने कहा कि हमें इस तापमान को ठंडा करने की जरूरत है।

Democracy in India is a global public good. We're the only people who have managed democracy at our unparalleled scale.

Had an enriching exchange on a wide range of topics at the #IdeasForIndia conference in London. pic.twitter.com/QyiIcdFfjN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2022