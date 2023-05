Rahul Gandhi in US : राहुल गांधी, बोले- भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया?

सैन फ्रांसिस्को। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को अपना अमेरिका का 10 दिन का दौरा शुरु करते हुए सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) में बसे भारतीयों को संबोधित किया। सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) के बे एरिया में आयोजित इस कार्यक्रम को मुहब्बत की दुकान नाम दिया गया था। 40 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। राहुल मंगलवार शाम को अमेरिका पहुंचे। सैन फ्रैंसिस्को एयरपोर्ट (San Francisco Airport) पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Indian Overseas Congress President Sam Pitroda) और IOC के अन्य सदस्यों ने किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह लाइन में क्यों खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अब आम आदमी हूं, मैं अब सांसद नहीं हूं। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कार्यक्रम में देश के हालात और सरकार के रुख पर अपने विचार रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को पूरा विश्वास है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतिहासकारों को इतिहास, वैज्ञानिकों को विज्ञान और सेना को युद्ध के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन इसके मूल में मध्यमता है। सुनने को तैयार नहीं! इतना ही नहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि, पीएम खुद ऐसे लोगों में से एक हैं। अगर पीएम मोदी को भगवान के साथ बैठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझाने लगेंगे की दुनिया कैसे चलती है।

फिर दोहराई सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग की बात

राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे की तरह ही यहां फिर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात दोहराई। राहुल ने कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी, उन सभी पर बीजेपी-आरएसएस का नियंत्रण था।

The BJP is threatening people and misusing government agencies. The Bharat Jodo Yatra started because all the instruments that we needed to connect with the people were controlled by the BJP-RSS. : Shri @RahulGandhi at 'Mohabbat ki Dukaan' event in San Francisco, U.S pic.twitter.com/8XEdtqnAfM — Congress (@INCIndia) May 31, 2023

भारत जोड़ो यात्रा ने स्नेह, सम्मान और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाया

अपनी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि “भारत जोड़ो यात्रा ने स्नेह, सम्मान और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ काम नहीं किया और यात्रा का असर बढ़ता गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि ‘भारत जोड़ो’ का आइडिया सबके दिलों में है।

The Bharat Jodo Yatra carried the spirit of affection, respect and humility. If one studies history, it can be seen that all spiritual leaders—including Guru Nanak Dev ji, Guru Basavanna ji, Narayana Guru ji—united the nation in a similar way. : Shri @RahulGandhi in San… pic.twitter.com/zafU5J1MoB — Congress (@INCIndia) May 31, 2023

राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्मों और महात्माओं ने प्यार और भाइचारे का संदेश दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि कोई इतिहास का अध्ययन करता है, तो यह देखा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी, गुरु बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी सहित सभी आध्यात्मिक नेताओं ने राष्ट्र को एक समान तरीके से जोड़ा।

हम महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए प्रतिबद्ध

राहुल गांधी ने कार्यक्रम में मौजूद एक महिला के सवाल के जवाब में कहा कि “महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का स्टैंड साफ है। हम बिल पास कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था, व्यवसायों और देश चलाने में उनका उचित स्थान देना होगा।

Congress' stand on the Women's Reservation Bill is clear. We're committed to get the bill passed. We have to give women their deserved space in the political system, businesses and running the country. : Shri @RahulGandhi in San Francisco, U.S pic.twitter.com/SCCM5epgx5 — Congress (@INCIndia) May 31, 2023

बता दें, राहुल गांधी अमेरिका में 4 जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 5,000 एनआरआई की रैली करेंगे। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन और स्पीच के लिए वाशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी के अमेरिकी राजनेताओं और उद्यमियों से मिलने की भी चर्चा है।