UP Election 2022: यूक्रेन में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को लेकर राहुल गांधी ने जाताई चिंता, सरकार से उन्हें वापस लाने की किए अनुरोध

UP Election 2022: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से इन सभी छात्रों को तत्काल वापस लाने के लिए व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के जान बचाने के लिए बंकरो में छिपे होने के दृश्य विचलित करते हैं।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कर कहा कि कई छात्र भारी हमले की चपेट वाले पूर्वी यूक्रेन में फंसे हैं। मैं फंसे छात्रों के चिंतित परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हुं कि सरकार इन छात्रों को जल्द वापस लेकर आए।

Visuals of Indian students in bunkers are disturbing. Many are stuck in eastern Ukraine which is under heavy attack.

My thoughts are with their worried family members. Again, I appeal to GOI to execute urgent evacuation. pic.twitter.com/alem9nYNgr

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 26, 2022