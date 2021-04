राहुल गांधी ने कहा, हमारे जवानों को शहीद होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी नहीं की गई। साथ ही इसका क्रियान्वयन भी ‘ अयोग्यतापूर्वक ’ किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जवानों को जब चाहे तब शहीद होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि 21 वीं सदी में किसी भी भारतीय जवान को बिना बॉडी कवच के दुश्मन का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे हर सैनिक को उपल्बध कराने की जरूरत है।

No Indian jawan should face an enemy without body armour in the 21st century.

It needs to be made available to every soldier.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2021