राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखी चिट्ठी, रायबरेली जंक्शन पर इन ट्रेनों के ठहराव की मांग की

Rahul Gandhi writes to Railway Minister: लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर ठहराव की मांग की है। अपने पत्र में, राहुल ने बताया कि यह ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र के यात्री लंबे समय से अपनी यात्रा, खासकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन पर ठहराव की मांग कर रहे हैं।

समाचा एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री से रायबरेली जंक्शन पर ट्रेन संख्या 20503/20504 और 20505/20506 के ठहराव की मांग पर विचार करने का आग्रह किया। राहुल ने 3 सितंबर को लिखे पत्र में कहा, “मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बार-बार थोड़े समय के लिए, खासकर नई दिल्ली की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठहराव का अनुरोध किया है।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लंबे समय से चली आ रही यह मांग उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की एक तत्काल आवश्यकता को पूरा करती है। इस पहल की पुष्टि करते हुए, गांधी के करीबी सहयोगी और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बताया।