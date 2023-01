राहुल गांधी ने देशवासियों को लिखा पत्र, कहा-अपने दिल से डर निकाल दो, नफरत अपने आप समाज से खत्म हो जाएगी

नई दिल्ली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देशभर में इस यात्रा को जनसमर्थन मिल रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने देशवसासियों के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि, मैं ये पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस पदयात्रा में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। यह मेरे जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण यात्रा थी, और इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया उससे में अभिभूत हैं।

इसके साथ ही लिखा है कि, इस यात्रा के दौरान मैंने आप सब के विचारों और आपकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुना। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार हैं, मंहगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ तले दबा है और देश की सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के कब्जे में है। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरी जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है और बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। देश में चारों तरफ निराशा का माहौल है।

#BharatJodoYatra is garnering immense support from people all over the world.

This journey is breaking down walls of hatred and ushering in winds of love and unity.

Message from Shri @RahulGandhi to the nation: pic.twitter.com/bXKDW4zV8f

