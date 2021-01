नई दिल्ली। बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका सबक मोदी सरकार से लें।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि, श्री मोदी की सरकार इस बात का सबक है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए।

Mr Modi’s governance is a lesson in how to ruin one of the world’s fastest growing economies.

