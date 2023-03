राहुल की संसद सदस्यता नियमों के तहत नहीं हुई रद्द, लोकसभा के पूर्व महासचिव बोले- राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लेना गलत

Rahul's parliament membership was not canceled under the rules, former Secretary General of Lok Sabha said - it is wrong to take a decision without asking the President