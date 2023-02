राहुल का पीएम मोदी से सवाल, हमें भी बताएं 2014 के बाद कौन सा जादू हुआ जो अडानी 609 से 2 नंबर पर पहुंचे

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में मंगलवार को कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने संसद में जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के मुद्दे पर अपना अनुभव साझा किया। इसी क्रम में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जब मैं भारत में सड़कों पर घूम रहा था तब मुझसे कई युवाओं ने कहा कि हम भी अडानी की तरह बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं।

राहुल ने युवाओं का नाम लेकर तंज कसते हुए कहा कि युवा भी जानना चाहते हैं कि कैसे किसी भी बिजनेस में घुसकर तुरंत तरक्की पाई जाए। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से सीधा सवाल करते हुए कहा कि वे गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश दौरे पर गए, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कितने देशों के दौरे किए और पिछले 20 साल में अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है? उन्होंने ये भी कहा कि कभी पीएम मोदी, अडानी के प्लेन में उड़ान भरते थे और अब अडानी, मोदी के प्लेन में उड़ान भर रहे हैं।

LIVE: Shri @RahulGandhi's reply to the Hon’ble President’s address in Lok Sabha. https://t.co/TKomLoHbQ9

— Congress (@INCIndia) February 7, 2023