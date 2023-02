रेलवे ने बजरंगबली को ​दिया नोटिस : 7 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो होगा एक्शन, जेसीबी आदि खर्च की भगवान से होगी वसूली

अजब-गजब: हे भगवान ये कैसा कलयुग है। जिसमें भगवान को भी अतिक्रमण का नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने वाले खर्च की वसूली का नोटिस बजरंगबली (Bajrangbali)को थमाया जा रहा है। एक ऐसा पत्र मध्यप्रदेश के मुरैना (Morena) में रेल विभाग का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेल विभाग का अजीबो गरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने मंदिर में विराजमान भगवान बजरंगबली (God Bajrangbali) को नोटिस जारी किया है। सबसे हैरत की बात यह है कि रेलवे ने इस नोटिस में बजरंग बली को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए सात दिन में अतिक्रमण हटाने को भी कहा है। साथ ही रेलवे की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण न हटाने पर रेलवे जबरन कार्रवाई करेगा और जेसीबी आदि के खर्च की वसूली बजरंगबली से होगी।

Railways gave notice to Bajrangbali : If the encroachment is not removed in 7 days, action will be taken, God will recover the expenses of JCB etc. pic.twitter.com/QfKjsQCI1y

