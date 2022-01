Railway’s New Guidelines Issued : लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन नो एंट्री पॉलिसी लागू

Railway's new guidelines issued : देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variants) काफी तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने नई गाइडलाइंस जारी (New Guidelines Issued) की है। बीते दो वर्षों में कोरोना वायरस (corona virus) के चलते रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किए थे, जिसे धीरे-धीरे वापस सामान्य किया जाने लगा था। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के चलते रेलवे ने एक बार फिर नई गाइडलाइंस जारी (New Guidelines Issued) की है।