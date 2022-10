Pornography Case में फंसे राज कुंद्रा के ट्वीट ने मचाई सनसनी, कहा- प्लीज मुझे मत छोड़ो

मुंबई: शिल्पा के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा रहा है। दरअसल, पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में जमानत मिलने के एक साल बाद बाद राज कुंद्रा (Raj Kundra) फिर से ट्विटर पर सक्रिय हैं।

उन्होंने इस बार हेटर्स को निशाने पर लिया और कहा कि वो सब आजकल कहां गायब हैं। राज कुंद्रा (Raj Kundra) हाल के दिनों में जब भी सार्वनिक रूप से नजर आएं हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए दिखे।

इस वजह से भी उन्हें ट्रोल किया जाता है कि आखिर वह हमेशा मुंह छुपाए क्यों रहते हैं। राज कुंद्रा जमानत (Raj Kundra bail) मिलने के बाद काफी समय तक तो सोशल मीडिया से दूर रहे और अब फिर से वह कुछ ना कुछ शेयर करते हैं।

#trollers where are you all slowly vanishing please don’t leave me🌪️🔥🧿 ❤️

— Raj Kundra (@TheRajKundra) October 17, 2022