Rajasthan Assembly Elections 2023 : राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बदली, अब वोटिंग 25 नवंबर को

Rajasthan Assembly Elections 2023 : चुनाव आयोग (Elections Commission) ने बुधवार को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तारीख में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। राजस्थान में 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। दरअसल, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी।

Rajasthan Assembly Elections 2023 : Elections Commission Indaia changes the date of Assembly poll in Rajasthan to 25th November from 23rd November; Counting of votes on 3rd December pic.twitter.com/YL5iS2ndMs

