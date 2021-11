Rajkumar-Patralekha Wedding: लीक हुआ एक्टर की शादी का कार्ड, आज चंडीगढ़ के इस 7 स्टार होटल में होगी शादी

Rajkumar-Patralekha Wedding: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा (Rajkumar-Patralekha Wedding) आज चंडीगढ़ में शादी करने जा रहे हैं। अब हाल ही में राजकुमार और पत्रलेखा (Rajkumar-Patralekha) की शादी से पहले उनका वेडिंग इंविटेशन कार्ड ऑनलाइन लीक (wedding invitation card leaked online) हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

इस कार्ड में राजकुमार और पत्रलेखा की वेडिंग डेट (Rajkumar-Patralekha Wedding), वेन्यू आदि डिटेल्स दी हुई है। कार्ड के सामने आते ही अब राज राजकुमार और पत्रलेखा (Rajkumar-Patralekha) की शादी की डेट कंफर्म हो गई है। दोनों की वेडिंग चंडीगढ़ के एक शानदार सेवन स्टार होटल में होने जा रही है।

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony 🥺❤️(virtually😹) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn

