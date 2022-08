Rakesh Jhunjhunwala : राकेश झुनझुनवाला के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- वित्तीय दुनिया में उनका था अमिट योगदान

Rakesh Jhunjhunwala : भारतीय शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का मुंबई में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। राकेश झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। 62 वर्षीय झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी थी। अकासा एयर की इस उपलब्धि के कुछ ही दिनों बाद झुनझुनवाला के निधन की खबर ने सबकों सकते में डाल दिया है।

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7 — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2022

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे । उन्होंने जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यावहारिक, वह अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़कर गए हैं। वह भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। शांति। ‘

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके विशाल अनुभव और शेयर बाजार की समझ ने अनगिनत निवेशकों को प्रेरित किया है। उन्हें उनके बुलंद दृष्टिकोण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना।’

Anguished to learn about the passing away of Rakesh Jhunjhunwala Ji. His vast experience and understanding of the stock market have inspired countless investors. He will always be remembered for his bullish outlook. My deepest condolences to his family. Om Shanti Shanti. — Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2022

हाल ही में रखी अकासा एयरलाइंस की नींव

उनका जाना उनके करीबी दोस्तों के लिए दुखद समाचार है। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला ने अकासा एयरलाइंस की नींव रखी थी और इससे पहली उड़ान भरी जा चुकी थी। तो क्या राकेश झुनझुनवाला की मौत के बाद उनके कारोबार और बाजार पर असर पड़ेगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि भारत में यह ताकत है कि हर चुनौती के बाद आगे बढ़ता रहता है और राकेश झुनझुनवाला को सही श्रद्धांजलि भी यही होगी कि देश हो या बाजार हो वह आगे लगातार बढ़ता रहे, लेकिन उनकी कमी जरूर खलेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रख्यात उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला जी का निधन अत्यंत दुःखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह दारुण दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी के निधन की दुखद सूचना मिली। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति दें।’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी झुनझुनवाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के वॉरेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला नए भारत के विकास के प्रति अत्यधिक समर्पित थे. उनके जाने से आर्थिक जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को यह आघात सहने की शक्ति दें।’

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘दिग्गज निवेशक और उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला जी के आकस्मिक निधन से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग के सेक्टर में एक विरासत छोड़ी है। वह युवा इन्वेस्टर और उद्यमियों की पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।’