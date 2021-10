Rakesh Tikait ने मोदी सरकार को दिया सख्त अल्टीमेटम, लखनऊ में 26 अक्टूबर को करेंगे बड़ी पंचायत

लखीमपुर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने मंगलवार को शहीद किसानों व पत्रकार रमन कश्यप की अंतिम अरदास में शामिल होने लखीमपुर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राकेश टिकैत ने मोदी सरकार (Modi Government) को गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा (Minister of State for Home Ajay Mishra) को हटाने के लिए अब अल्टीमेटम दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि गृहराज्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो यहीं से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 26 अक्टूबर को एक बड़ी पंचायत (Big Panchayat in Lucknow on October 26) होगी। किसानों के अस्थि कलश देश के हर जिले में जांएगे और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने बताया कि 24 अक्टूबर को अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। इसके बाद सभी लोग 26 को लखनऊ पहुंचेंगे।

इससे पहले प्रियंका गांधी(Priyanka Gandhi ) ने भी शहीद किसानों एवं पत्रकार रमन कश्यप के अंतिम अरदास में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भी चेतावनी दी कि इस संघर्ष का अंत तभी होगा जब किसानों एवं पत्रकार रमन कश्यप जी को न्याय मिलेगा। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi ) ने भी गृहराज्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने एक ट्वीट कर पूछा कि बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार है तो मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार है? प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi ) ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi ) ने प्रधानमंत्री को ट्वीट टैग करते हुए लिखा कि अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद करिये।

दूसरी तरफ मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है। आशीष से पूछताछ करने के लिए एसआईटी ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है।