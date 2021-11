Rakesh Tikait बोले- 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेगा

Rakesh Tikait said - From November 27, farmers will reach the border of Delhi with tractors from villages भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने एक बार फिर से केंद्र सरकार (Central Government) को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा। पक्की किलेबंदी (Solid Fortifications) के साथ आंदोलन और आन्दोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा।