Rakesh Tikait बोले- योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं नंबर 1 मुख्यमंत्री

गन्ने का समर्थन मूल्य (Support Price of Sugarcane) पहले पंजाब और फिर इसके बाद हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बढ़ा दिया है। इसके बाद अब सबकी निगाहें यूपी सरकार (UP Government) पर लगी हैं। बता दें कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को जाना है। ऐसे में गन्ने का समर्थन मूल्य (Support Price of Sugarcane) यूपी में भी बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल गन्ने का समर्थन मूल्य (Support Price of Sugarcane) यूपी 325, पंजाब 350 और हरियाणा में अब बढ़कर 352 रुपये हो गया है।