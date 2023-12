Ram Mandir Pran Pratishtha : सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन समेत कई कई विपक्षी नेताओं को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला निमंत्रण

नई दिल्ली। अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) और लोकसभा (Lok Sabha Elections) में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण सूची में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh) और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा (Former Prime Minister HD Deve Gowda)भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के आवास पर निमंत्रण पत्र भेंट किया गया है।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रवक्ता विनोद बंसल (Spokesperson Vinod Bansal) ने बताया कि राम जन्मभूमि (Ram Janmabhoomi) तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह (Pran Pratishtha Ceremony) के लिए देश के सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित कर रहा है।

इन्हें भी दिया गया निमंत्रण

इनमें से कुछ को निमंत्रण दिया जा चुका है या उन्हें आमंत्रित करने के लिए समय मांगा गया है। बीते 17 दिसंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार (VHP International Executive President Alok Kumar) ने निमंत्रण दिया था।

इन्हें भी जा सकता है निमंत्रण

विहिप सूत्रों के अनुसार, आम आदर्मी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) और बसपा प्रमुख उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (BSP chief, former Chief Minister of Uttar Pradesh Mayawati) समेत अन्य को भी निमंत्रण जा सकता है। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (SP President and former Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav) ने हाल ही में कहा था कि उन्हें आमंत्रित किया जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह (Pran Pratishtha Ceremony) में जाएंगे।